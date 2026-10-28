Frigerio encabezó una reunión de gabinete conjunto en Villa del Rosario y recorrió una escuela

El gobernador Rogelio Frigerio, junto a la intendenta Vanina Perini, encabezó una reunión de gabinete conjunto en Villa del Rosario, donde se abordaron temas vinculados con la gestión y las necesidades de la localidad. Además, recorrió la escuela primaria N° 6 Granaderos de San Martín, en la que se realizaron obras de reparación y mejoras con una inversión de más de 148 millones de pesos.

Durante el encuentro, el mandatario provincial, los funcionarios de su gabinete y las autoridades locales analizaron distintas prioridades para fortalecer la articulación entre la Provincia y el municipio.

Frigerio destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto para conocer de primera mano las realidades locales y mejorar la toma de decisiones. «Es una práctica que venimos llevando adelante desde el primer momento de la gestión, que posibilita la interacción entre los dos equipos, porque desde la provincia necesitamos el insumo municipal para entender cuáles son las prioridades dentro de las restricciones presupuestarias que tenemos», expresó.

En relación con los temas abordados durante la reunión, el gobernador detalló: «Estuvimos viendo cuestiones vinculadas a la educación y construcción de aulas, playones deportivos, seguridad, más equipamiento para el Registro Nacional de las Personas, obras de desagües hídricos que también se están analizando en la Dirección de Hidráulica de la provincia».

Asimismo, se refirió a la situación de la ruta provincial 2 y anticipó: «La vamos a licitar probablemente, antes de fin de año así que eso es una buena noticia».

En materia de salud pública, Frigerio aseguró que para la gestión «es claramente una de las prioridades». En ese sentido, agregó que dialogaron con el equipo municipal para «seguir trabajando y mejorando el convenio que oportunamente firmamos para ver qué prestaciones adicionales puede financiar la provincia».

El mandatario también hizo referencia al contexto económico que atraviesa el Estado provincial y señaló: «Estamos con un nivel de ingresos del Estado muy bajo, probablemente solo comparable con los de la pandemia y, sin embargo, estamos acá, cumpliendo con nuestras obligaciones, pagando los sueldos en término, avanzando con un plan de arreglo de rutas como no se ve en los últimos 40 años en la provincia».

Finalmente, destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para mejorar la gestión de los recursos disponibles. «Ha mejorado mucho el trabajo de interacción entre provincia y municipios y eso, por supuesto, mejora la calidad de la gestión y con la misma plata se pueden hacer más cosas si se trabaja en equipo como lo estamos haciendo ahora», expresó.

En esa línea, concluyó: «Con mucha vocación y compromiso muchas veces se pueden suplir también las restricciones presupuestarias, teniendo en claro cuál es la prioridad».

Por otro lado, la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, agradeció la presencia del gobernador y su equipo de trabajo en la localidad y remarcó que trabajaron sobre prioridades como lo son «salud, educación y seguridad, además de la obra pública y tantas otras cuestiones, como la vivienda social», expresó y agregó: «Hemos marcado algunas prioridades para resolver a corto plazo y otras serán a mediano o largo, pero estamos trabajando y de manera conjunta».

Obras de mejora en una escuela primaria

En el marco de su visita a Villa del Rosario, el gobernador recorrió la escuela primaria N° 6 Granaderos de San Martín, donde se ejecutaron trabajos de reparación de la cubierta, pintura y distintas obras complementarias, financiadas con recursos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

Las tareas incluyeron la renovación de la instalación eléctrica del salón, la reparación de los desagües perimetrales del establecimiento y la pintura de los talleres de oficios.

La inversión total ascendió a 148.499.682 pesos y los trabajos finalizaron en marzo pasado. Las intervenciones permitieron mejorar las condiciones edilicias de la institución y fortalecer la infraestructura destinada al desarrollo de las actividades educativas.

www.discofm.com.ar