La Clave de la Seguridad Social de ANSES se puede crear o recuperar con biometría facial

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que, a partir de ahora, los usuarios de mi ANSES pueden crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social a través de la app con validación biométrica, mediante verificación de identidad con el escaneo del DNI y reconocimiento facial.

Para la ciudadanía representa una innovación imprescindible con el fin de evitar accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad. En ese sentido, esta instancia permite confirmar que la persona es titular del CUIL declarado al entrecruzar información biométrica con RENAPER.

Paso a paso para crear la Clave con biometría

1)    Ingresar en la app mi ANSES y seleccionar Creá o recuperá tu clave con validación biométrica.

2)    Completar el CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI (que está en frente y dorso, según versión).

3)     Realizar el reconocimiento facial (mediante la cámara del celular).

4)     Crear la nueva clave.

Importante: en caso de pérdida o cambio de teléfono celular, la validación biométrica deberá repetirse.

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