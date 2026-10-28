Llegaron los móviles policiales gestionados por Bastian en Paraná

Este miércoles, la Comisaría de San José suma nuevos móviles para fortalecer la seguridad en nuestra ciudad.

Esta acción es posible gracias a la gestiones realizadas por el Intendente Gustavo Bastian días atrás en Paraná ante el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, para avanzar en acciones conjuntas y fortalecer la prevención en la ciudad.

La incorporación de estos nuevos móviles representa una herramienta importante para reforzar los patrullajes, ampliar la presencia policial en los barrios y dar respuestas más rápidas ante las necesidades de la comunidad.

«Agradezco al Ministro de Seguridad y Justicia por concretar las gestiones que veníamos realizando», puntualizó al respecto Bastian.

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