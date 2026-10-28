OSER mejora su sede de Rosario del Tala

La Obra Social de Entre Ríos continúa con la puesta en valor de sus delegaciones para ofrecer una atención más cómoda, moderna y accesible a sus afiliados.

Desde fines del año 2025 OSER se encuentra llevando adelante un plan de refacciones destinado a mejorar las instalaciones de todas las sedes que lo necesitan. A la fecha son doce las oficinas que fueron reacondicionadas y dos aperturas, a la que se le suma la localidad de Rosario del Tala, ubicada en 25 de Mayo 549 de la localidad.

Además, contempla la readecuación funcional de las oficinas, la renovación de la identidad visual institucional y la optimización de las áreas de espera. Este plan busca recuperar las instalaciones y transformarlas en espacios accesibles y confortables tanto para los afiliados como para los trabajadores que allí se desempeñan.

Las mejoras en la sede de Rosario del Tala se centraron en refacciones estructurales, como la impermeabilización del techo, mejoras en baños junto con la mencionada readecuación de la fachada y el interior a la identidad visual de la institución.

Cabe destacar que los trabajos fueron íntegramente realizados por personal del área de Servicios Generales de la OSER, poniendo en valor y optimizando los recursos de la Obra Social.

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