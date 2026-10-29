Buscan ampliar el acceso a la vivienda en Arroyo Barú

La donación de terrenos para la construcción de futuras viviendas sociales en Arroyo Barú fue el tema central de una reunión de trabajo que mantuvo el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, con el presidente comunal de esa localidad, Javier Soto.

Durante el encuentro, Schönhals se refirió a la construcción de viviendas en distintas localidades, las líneas de lotes con servicios e infraestructura, los créditos hipotecarios IAPV Raíces para la construcción y ampliación de viviendas y el convenio entre el organismo y el Banco Entre Ríos, que permitirá subsidiar dos puntos de la tasa de interés de los créditos hipotecarios destinados a la compra de una vivienda única.

El titular del IAPV destacó las expectativas que genera la construcción de nuevas viviendas en las comunidades y la importancia de brindar soluciones habitacionales a las familias entrerrianas.

Por su parte, Soto agradeció la predisposición del titular del organismo para mantener el encuentro y señaló: «Estamos trabajando para coordinar estrategias en materia habitacional y llevarles a nuestros vecinos y sus familias una respuesta a la gran demanda de viviendas que tiene nuestra comunidad».

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de concretar nuevas viviendas para que las familias rurales puedan continuar con sus actividades productivas y permanecer en los lugares donde desarrollaron su vida, sin verse obligadas a trasladarse a la ciudad, con las consecuencias que esto implica en términos de desarraigo.

De la reunión, realizada en la sede del IAPV, participó también el senador provincial Ramiro Favre.

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