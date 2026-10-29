Buscan fortalecer la seguridad en Feliciano

Este miércoles, se llevó adelante una reunión de trabajo, encabezada por la Secretaria de Gobierno, de la Municipalidad de San José de Feliciano, Abg. Anabella Ferreras, junto al Jefe de Policía Dptal., Subjefe de Policía Dptal. y Jefe de Inspectores Municipales.

Durante el encuentro se abordaron diferentes temas relacionados con la seguridad de la ciudad, la prevención y el fortalecimiento de los controles, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas entre las fuerzas policiales y el personal de Inspectores Municipal.

En relación a la nocturnidad, se destacó por parte de los funcionarios policales, que la ciudad esta tranquila, y los últimos hechos denunciados han sido cuestiones muy aisladas y que se mantienen en el margen de seguridad previstas.

Asimismo, se dialogó sobre la planificación de operativos de control que se llevarán adelante de manera conjunta, buscando reforzar la presencia preventiva, promover el cumplimiento de las normativas vigentes y garantizar una mayor seguridad y tranquilidad para los vecinos.

«Seguimos trabajando de manera conjunta, con compromiso y responsabilidad, por el bienestar y la seguridad de toda la comunidad de San José de Feliciano», expresó al respecto Anabella Ferreras.

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