CAFESG invita al Curso Básico de Albañilería en Construcciones Tradicionales

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) informa e invita a la comunidad a participar del Curso Básico de Albañilería en Construcciones Tradicionales que dará inicio el próximo lunes 2 de noviembre.

La capacitación se dictará los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 16 a 20 horas, en las instalaciones de la Parroquia Nuestra Madre de la Merced, ubicada en calle Chajarí 1464, de la ciudad de Concordia.

El curso tendrá una duración de dos meses, finalizando el 18 de diciembre de 2026, y está destinado al público en general mayor de 18 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de capacitaciones en oficios que impulsa CAFESG, con el objetivo de brindar herramientas de formación y salida laboral, fortaleciendo la empleabilidad y el desarrollo de la región.

Los cupos son limitados. Los interesados pueden inscribirse en la sede de CAFESG, sita en calle San Juan 2097, comunicándose al teléfono 345 4251211, o bien en la Parroquia Nuestra Madre de la Merced, Chajarí 1464.

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