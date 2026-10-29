Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene sin alerta para toda la provincia

En el monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, persiste la situación de color verde para toda la provincia.
 

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad

Concordia
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 9.00 mts estacionario
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts

Colón
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 5.50 mts baja
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Federación
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 2.35 mts crece 
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0


Concepción del Uruguay
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 4.38 mts baja
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0


Gualeguaychú
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Gualeguaychú 2.40 baja
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.30 estacionario
Altura de alerta 2.80 mts
Altura de evacuación 3.10 mts

La Paz
Día 29/10/2026 00:00 hs.
La Paz 5.75 crece
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0
Cantidad de autoevacuados: 1 familia

Hernandarias
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Hernandarias 4.92 crece 
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Paraná
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Paraná 4.25 crece 
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Diamante
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Diamante 4.58 estacionario
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Victoria 3.96 crece
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy
Día 29/10/2026 00:00 hs.
Ibicuy 0.90 crece
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

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