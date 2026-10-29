Recuperan muebles en continuidad de una investigación por robo

En continuidad con una investigación por robo, personal policial de la Comisaría San José llevó adelante nuevas diligencias que permitieron recuperar muebles vinculados a una causa en la que días atrás se habían realizado allanamientos y requisas domiciliarias en las ciudades de Colón, Liebig y San José, obteniéndose resultados positivos y el secuestro de diversos elementos de interés.

A partir de las averiguaciones practicadas sobre la movilidad y el traslado de los efectos sustraídos, y como consecuencia del avance de las diligencias investigativas, una mujer hizo entrega voluntaria de muebles que había adquirido, al tomar conocimiento de su presunta vinculación con el ilícito investigado.

Los elementos fueron recibidos en sede policial y se procedió al secuestro de una mesa antigua de madera con ocho sillas y una cómoda del mismo material, constatándose que se trataba de efectos denunciados como sustraídos.

Informada la Fiscalía en turno, dispuso la entrega formal de los elementos a la parte damnificada y la continuidad de las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

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