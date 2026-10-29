Salud remarcó la importancia de la detección precoz y la atención médica urgente frente a los síntomas de un ACV

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, la cartera sanitaria provincial difundió pautas de prevención y recomendaciones para identificar signos de alarma. Especialistas del hospital San Martín destacaron que la rápida consulta médica resulta determinante para reducir secuelas mediante tratamientos de reperfusión.

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), conmemorado cada 29 de octubre, el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, ratificó la importancia de adoptar hábitos de vida saludables, realizar controles médicos periódicos y reconocer los síntomas de alerta para reducir la incidencia de esta patología, considerada una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en la población adulta. La afección se manifiesta de manera intempestiva y puede registrarse mediante la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en el rostro, brazos o piernas -principalmente en un solo lado del cuerpo-, dificultades en el habla, desviación de la comisura labial, alteración súbita de la visión, pérdida del equilibrio o cefaleas intensas sin causa aparente.

Ante la presencia de uno o más indicadores, las autoridades sanitarias enfatizan que no debe esperarse la remisión espontánea de los síntomas ni suministrarse alimentos, líquidos o fármacos, debiendo registrarse con exactitud la hora de inicio de las manifestaciones clínicas para orientar el protocolo médico.

Al respecto, el jefe del Servicio de Neurología del hospital San Martín de Paraná, Marcelo Chaves, explicó el impacto de la intervención oportuna frente a un evento vascular. «Actualmente existen tratamientos capaces de restablecer la circulación cerebral, como la trombólisis intravenosa y la trombectomía mecánica, que pueden reducir las secuelas en pacientes seleccionados. Incluso si los síntomas desaparecen, la evaluación médica debe ser urgente, porque podría tratarse de un ataque isquémico transitorio», remarcó el profesional.

Asimismo, Chaves abordó los factores condicionantes y la relevancia del control de las patologías crónicas no transmisibles en la comunidad. «La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo y también influyen la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol», precisó el neurólogo, añadiendo que el seguimiento de cardiopatías como la fibrilación auricular resulta crucial para evitar la formación de trombos y prevenir episodios isquémicos o hemorrágicos.

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