San Salvador se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Arroz

San Salvador presentó en Paraná la programación de la Fiesta Nacional del Arroz, uno de los encuentros populares que vinculan la identidad productiva de Entre Ríos con su oferta turística. La convocatoria reunirá del 6 al 8 de noviembre a empresas, productores, expositores y visitantes en torno a una actividad central para la economía local, con propuestas que trascienden el ámbito agroindustrial.

Durante la presentación realizada en Paraná, el secretario Ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Sebastián Bel, destacó el valor turístico de la producción entrerriana y su aporte a la promoción provincial. «La marca Entre Ríos no solamente es de las termas, los carnavales, los parques nacionales, sino también de la producción. Parte de nuestra matriz productiva se transforma en visitas turísticas», expresó. Además, señaló que el calendario de fiestas y eventos representa una alternativa para atraer visitantes y favorecer estadías más prolongadas en las localidades y microrregiones.

El intendente de San Salvador, Jorge Zambón, invitó a los entrerrianos a sumarse a la celebración y remarcó que el arroz constituye una producción identitaria que atraviesa la historia, el presente y el futuro de la comunidad. Por su parte, el coordinador de la Fiesta Nacional del Arroz, Marcelo Espinosa, anticipó que esta edición incluirá la 52ª Exposición Agroindustrial, Comercial y de Servicios, con la incorporación de los sectores ganadero y vitivinícola. Según anticipó, el predio de cinco hectáreas y media exhibirá maquinaria, automotores, molinos arroceros, tecnología, cabañas ganaderas, carpintería y artesanías, además de expositores de otras provincias, entre ellas Córdoba y Santa Fe.

La propuesta se completará con espacios gastronómicos y espectáculos artísticos, cuyo broche musical estará a cargo de La Konga. Al respecto, el director de Turismo y Cultura de San Salvador, Manuel Abancini, subrayó el alcance turístico de la convocatoria y destacó como novedad la llegada de excursiones organizadas por agencias de viajes que eligieron la ciudad como destino.

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