A paso firme y con recursos propios avanzan las obras en la nueva terminal de ómnibus de Feliciano

Este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo , visitó las instalaciones de la Nueva Terminal de Ómnibus para constatar la continuidad de los trabajos de infraestructura que se llevan adelante en el predio.

​Durante la recorrida, se destacaron las recientes intervenciones enfocadas en la instalación eléctrica integral, la colocación de las carpinterías y principalemente los cielorrasos de pvc.

Estas tareas han demandado una importante inversión de fondos de la administración local, destinada a consolidar la estructura funcional del complejo.

​Las tareas se desarrollan a un ritmo constante y sostenido mediante el uso eficiente de recursos financieros e infraestructura propia.

Este esquema de trabajo planificado busca asegurar el financiamiento continuo de cada etapa hasta concretar la finalización definitiva de la obra, prevista para el transcurso del próximo año.

www.discofm.com.ar