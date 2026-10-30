Bastian promociona Termas San José en distintos puntos de la provincia

El Intendente de San José, Gustavo Bastian, se encuentra recorriendo la provincia para promocionar las Termas y fortalecer los vínculos con las distintas localidades entrerrianas.

En esta oportunidad, realizó la visita a los intendentes de Piedras Blancas y San Gustavo, en el departamento La Paz; Sauce de Luna y Conscripto Bernardi, en el departamento Federal; y Hernández y Aranguren, en el departamento Nogoyá.

«Durante los encuentros firmamos convenios de colaboración para que los vecinos de estas localidades puedan acceder a nuestro complejo termal con tarifas bonificadas y disfrutar de todos los atractivos turísticos, culturales y naturales que ofrece San José», manifestó al respecto Bastian.

Afirmando finalmente que «Entre Ríos tiene un potencial enorme para desarrollar y ser protagonista».

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