Cerró el ciclo de capacitación sobre Salud Mental de Infancias y Adolescencias en San José

Durante el encuentro se entregaron certificados a los participantes, hubo rondas de diálogo institucional y una intervención comunitaria de prevención del suicidio en el barrio.

En la sede de la Parroquia San José, se llevó a cabo la jornada de cierre del ciclo de capacitación «Salud Mental de Infancias y Adolescencias en contextos actuales», una iniciativa orientada a fortalecer las redes de contención institucional y territorial.

La jornada contó con la presencia del vocal del Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Pablo Canali, junto a integrantes de la red «San José te cuida», encabezada por el Padre Daniel Petelin.

El programa comenzó con una ronda de diálogo y reflexión sobre los recursos locales disponibles para el cuidado de la salud mental e integral. La mesa estuvo integrada por el Padre Daniel Petelin (Parroquia San José), Mariel Galvalisi (Secretaria de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San José), la Lic. Florencia Martínez (Equipo de Salud Mental del Hospital San José), el Lic. Sergio Brosky y el equipo del Área de Desarrollo de CAFESG.

Posteriormente, se realizó la entrega formal de certificados a los asistentes que completaron la formación. Para finalizar, los asistentes participaron de una intervención comunitaria de prevención del suicidio: los equipos recorrieron las calles del barrio conversando con los vecinos y distribuyendo material informativo con pautas de alarma, herramientas de acompañamiento y contactos para solicitud de ayuda.

Con estas acciones CAFESG reafirma su compromiso de articular con organismos municipales, de salud e instituciones intermedias para promover la salud integral y el bienestar comunitario en los departamentos de la región. El proyecto estuvo acompañado por la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande con el apoyo de la Red San José te cuida y del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.

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