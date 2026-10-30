Con una inversión de $19.268 millones comenzó a concretarse la obra del esperado traslado de las lagunas de tratamiento de Colón

El intendente José Luis Walser recorrió el inicio de los trabajos. La obra más grande e importante en la historia de la ciudad es posible con la gestión conjunta con la provincia. El Municipio elaboró el proyecto ejecutivo que nunca tuvo la localidad y adquirió los terrenos.

La Municipalidad de Colón informa que comenzó a ejecutarse la obra más grande e importante en la historia de la Ciudad, con el traslado de las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

El intendente José Luis Walser recorrió el predio donde la empresa UTE GINSA S.A. – José Eleuterio Pitón S.A. ya inició los trabajos de movimiento de suelo, marcando el inicio formal de la obra.

Con una inversión oficial de $19.268.797.171,70 y un plazo de 38 meses, se pone en marcha y se empieza a concretar una demanda histórica de los colonenses.

“Les quiero contar a los vecinos que arrancó la obra del traslado de las lagunas de líquidos cloacales de nuestra ciudad. Otra obra que se empieza a concretar”, señaló Walser durante la recorrida.

Esta obra es posible con la gestión conjunta con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora Provincial. Desde el Municipio se realizó un trabajo de base fundamental ya que se elaboró el proyecto ejecutivo, un proyecto técnico que nunca tuvo la Ciudad y que es la base para una obra de esta envergadura.

Además, cabe recordar que la Municipalidad de Colón adquirió los terrenos donde se construye la nueva planta, fuera del ejido urbano, permitiendo el traslado definitivo de las lagunas.

La obra permitirá sacar las lagunas de barrio San Francisco, terminando con problemas ambientales y de olores, y dotando a Colón de una infraestructura moderna preparada para el crecimiento de los próximos 30 años.

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