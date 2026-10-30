Condenaron a un hombre a 10 años de prisión por abuso sexual

Un hombre de 32 años fue condenado a diez años de prisión por abusos sexuales cometidos contra dos menores de edad del entorno familiar de quien fuera su pareja. La sentencia se dictó este jueves, en el marco de un juicio abreviado realizado ante el Juzgado de Garantías de Colón.

La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantías, Dr. Jesús Penayo Amaya, y concluyó con la condena de B.B.A. por hechos ocurridos entre 2020 y 2024 en la ciudad de Colón. Además, uno de los episodios, correspondiente a abuso sexual simple, tuvo lugar en Concordia.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en Colón a fines de 2024 y estuvo a cargo del fiscal Alejandro Perroud, de la Unidad Fiscal de esa ciudad. Durante el proceso, el imputado contó con la asistencia de la Defensa Oficial.

Tras la resolución judicial, el condenado deberá cumplir la pena de diez años de prisión en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

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