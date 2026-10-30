Defensa Civil actualizó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

La Dirección Provincial de Defensa Civil actualizó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. La advertencia estará vigente durante la mañana y la tarde de este viernes y preveé lluvias y tormenta.

Los departamentos bajo alerta son Victoria, Gualeguya, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas. El informe precisa la previsión de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

De acuerdo con el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. La alerta se extiende también al sur de Santa Fe y al norte de Buenos Aires.

Ante estas condiciones, Defensa Civil recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Además, se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

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