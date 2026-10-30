La Dirección Provincial de Defensa Civil actualizó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. La advertencia estará vigente durante la mañana y la tarde de este viernes y preveé lluvias y tormenta.

Los departamentos bajo alerta son Victoria, Gualeguya, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas. El informe precisa la previsión de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

De acuerdo con el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. La alerta se extiende también al sur de Santa Fe y al norte de Buenos Aires.

Ante estas condiciones, Defensa Civil recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Además, se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

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