El Foro de Seguridad Ciudadana brindó una charla sobre prevención de ciberdelitos y estafas en termas

El Honorable Concejo Deliberante de San José, a través del Foro de Seguridad Ciudadana, acompañó este miércoles una jornada de prevención destinada a adultos mayores, realizada en Termas San José, con el objetivo de brindar herramientas para reconocer y prevenir estafas y ciberdelitos.

Durante el encuentro, efectivos de la División Investigaciones, perteneciente a la Jefatura Departamental de Policía Colón, compartieron información y recomendaciones para identificar posibles engaños, evitar situaciones de riesgo en el entorno digital y promover el uso seguro de las tecnologías.

Desde el HCD se agradece especialmente al Sub Comisario Leandro Berón y al Oficial Ezequiel Ziloni, quienes prepararon amablemente el material informativo destinado a los concurrentes, aportando herramientas útiles para fortalecer la prevención y el cuidado de los adultos mayores.

Asimismo, se destaca y agradece el acompañamiento del Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de San José, cuyo trabajo conjunto permitió llevar adelante esta propuesta.

Estas acciones forman parte del compromiso del Foro de Seguridad Ciudadana de acercarse a las instituciones y a los distintos sectores de la comunidad, promoviendo la información, la prevención y la participación ciudadana para construir una ciudad más segura.

Además se recuerda que la segunda parte de esta actividad se realizará nuevamente en Termas San José el 11 de noviembre a las 11 horas.

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