Estudiantes secundarios de Colón y San Salvador se capacitaron en el uso de la Boleta Única Papel

Continúa el ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Más de 200 estudiantes secundarios de los departamentos Colón y San Salvador participaron de las jornadas, con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

En Colón, la actividad se desarrolló en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Juan José Paso y reunió a 200 estudiantes de distintas instituciones, entre ellas la Escuela Nº 15 Hugo da Silva, la Escuela de Educación Técnica Herminio J. Quirós y el Colegio Narciso Goiburu. Participaron el intendente José Luis Walser y su equipo de gobierno.

«Formarse es fundamental para lo que viene», expresó Walser, quien destacó el valor de estas capacitaciones para que los jóvenes conozcan la BUP y se preparen para ejercer su derecho al voto. Además, reafirmó su confianza en las nuevas generaciones y subrayó que elegir representantes es una decisión que compromete el futuro de cada ciudadano y de su comunidad.

Por su parte, en San Salvador, estudiantes de la Escuela del Bicentenario y de la Escuela Francisco Ramírez conocieron el funcionamiento de la BUP y participaron de una simulación de votación.

Las actividades forman parte del programa provincial de capacitación impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la UNER y organismos educativos. Las jornadas continuarán en distintas localidades de la provincia.

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