Estudiantes visitaron las instalaciones de la Huerta Comunitaria

Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 10 “Juan Bautista Alberdi” visitaron la Huerta Comunitaria, dependiente de la Coordinación de Trabajo y Producción de la Municipalidad de San José, en una jornada de intercambio y aprendizaje vinculada con la producción de alimentos y los hábitos saludables.

La actividad se enmarca en el programa municipal “Mi Huerta, en Mi Escuela”, que acompaña a las instituciones educativas en la creación de sus propias huertas, promoviendo el aprendizaje sobre el cultivo, la producción de alimentos para consumo propio y la incorporación de hábitos saludables.

Como parte de la propuesta, los estudiantes participaron de una actividad en la Cocina Comunitaria, donde prepararon ensaladas de frutas y compartieron una experiencia práctica en torno a la alimentación saludable.

A través de estas iniciativas, la Municipalidad de San José continúa articulando con las instituciones educativas para acercar herramientas y generar experiencias de aprendizaje que vinculan la educación con la producción y el cuidado de la salud.

Las instituciones interesadas en visitar la Huerta Comunitaria pueden hacerlo de lunes a viernes por la mañana, con reserva previa al 3447 569735.

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