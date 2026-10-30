La provincia capacitó a pescadores artesanales y entregó carnets habilitantes en Colón

Técnicos de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización brindaron una jornada formativa sobre normativas vigentes, conservación ictícola y seguridad de navegación en la cuenca del río Uruguay a pescadores artesanales de Colón. La actividad incluyó la entrega del carnet único e intransferible que habilita el ejercicio formal y sustentable de la actividad.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, llevó a cabo una jornada de capacitación y regularización destinada a pescadores artesanales en la ciudad de Colón. La actividad, desarrollada en el Centro para el Desarrollo de Colón en articulación con el municipio local, abordó las condiciones normativas requeridas para el ejercicio formal de la pesca artesanal, las artes y métodos de captura autorizados, los períodos y sectores de veda, y el cumplimiento de los estándares de protección de la biodiversidad del río Uruguay.

Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega del carnet único de pesca artesanal, documento personal e intransferible que identifica a las y los trabajadores habilitados con un número de registro individual para optimizar las tareas de fiscalización en los cursos de agua.

La instancia formativa contó con la colaboración de organismos especializados en la preservación del ecosistema fluvial y la navegación. En ese marco, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proveyó material bibliográfico enfocado en la conservación de las especies de la cuenca, mientras que efectivos de la Prefectura Naval Argentina impartieron contenidos sobre pautas operativas de seguridad marítima y navegación preventiva.

Del encuentro participaron el director provincial de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, junto a su equipo técnico; la directora de Industria, Producción y Empleo de Colón, Carolina Bombig; personal de la Brigada de Prevención Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos; y representantes de Prefectura de los departamentos Colón y Villa Paranacito. Con estas acciones, la gestión provincial promueve la formalización de la actividad y la protección de los recursos naturales para asegurar el sustento de las familias ribereñas.

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