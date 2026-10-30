Un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido con una moto robada

Este viernes en horas de la mañana, personal policial de Comisaría Villa Elisa intervino en Ruta Nacional Nº 130, a la altura del kilómetro 1, tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un hombre que trasladaba por la banquina una motocicleta cinchando.
Al constituirse en el lugar, los efectivos identificaron a un hombre de 21 años y constataron que el rodado, marca Suzuki AX 100, de color azul, presentaba características coincidentes con un motovehiculo que había sido sustraído durante la madrugada en la ciudad de San José, registrando pedido de secuestro vigente solicitado por dicha dependencia policial.
Informada la Fiscalía en turno, dispuso el secuestro de la motocicleta y la aprehensión del individuo por el Delito de Robo en Flagrancia, quien posteriormente fue trasladado a Jefatura Departamental Colón para establecer fehacientemente su identidad, quedando alojado a disposición de la Magistratura interviniente.
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