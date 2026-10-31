Dos hombres aprehendidos por desobediencia judicial y amenazas calificadas

En horas de la tarde de este viernes, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico se hizo presente en inmediaciones de Pasaje 19 y calle Durán, a raíz de un conflicto entre varios hombres que habría escalado hasta una situación de agresiones verbales y físicas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio se habría originado por una disputa vinculada a una transacción realizada entre las partes intervinientes. En ese contexto, dos hombres mayores de edad se habrían presentado en el lugar y, tras amenazar de muerte a una pareja y advertir sobre posibles represalias contra su vivienda, habrían intentado agredirlos con armas blancas y otros elementos contundentes, originándose una riña que motivó la intervención policial.

Ante lo sucedido, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, desde donde se dispuso la aprehensión de dos hombres, de 30 y 32 años respectivamente, uno de ellos por Desobediencia Judicial en Flagrancia, al constatarse que su presencia en el lugar implicaba el incumplimiento de medidas cautelares vigentes, y el restante por Amenazas Calificadas en Flagrancia. Asimismo, se procedió al secuestro de un cuchillo, un elemento de hierro y una réplica de arma de fuego. Por otra parte, se dispuso el traslado de un tercer hombre, de 36 años, a dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a las actuaciones.

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