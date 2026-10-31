Entre Ríos y Uruguay coordinan la logística ante la visita del Papa León XIV a la región

Autoridades de ambas márgenes del río Uruguay articularon acciones conjuntas de circulación y control migratorio de cara a la celebración prevista por la visita del Papa León XIV, el sábado 7 de noviembre a Paysandú. Para asistir se requiere inscripción previa obligatoria. En Colón se dispondrá un espacio comunitario para la transmisión oficial de la misa.

El Gobierno de Entre Ríos, en articulación con las autoridades turísticas y de frontera de la República Oriental del Uruguay, coordina los dispositivos de logística, circulación vial y control migratorio con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a la región. El encuentro central en la zona de frontera tendrá lugar el sábado 7 de noviembre a las 10 en el parque municipal París Londres de la ciudad de Paysandú.

Las gestiones bilaterales se orientan a dinamizar el tránsito fronterizo en los pasos internacionales y brindar asistencia informativa a las y los fieles de la provincia que prevean asistir a la misa campestre. El ingreso al predio será libre y gratuito pero requerirá un registro digital previo en la plataforma oficial del evento, habilitándose el acceso entre las 5 y las 8 del mismo día con ubicación por orden de llegada.

Frente al incremento proyectado en el flujo vehicular, las autoridades recomendaron planificar el traslado con antelación a través del puente internacional General Artigas -vía principal entre Colón y Paysandú- o mediante los pasos alternativos General San Martín (Gualeguaychú-Fray Bentos) y la represa de Salto Grande (Concordia-Salto). Para realizar el trámite fronterizo ante las autoridades migratorias, resulta indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad en formato físico vigente o pasaporte válido, junto con las autorizaciones legales correspondientes para la circulación de menores de edad.

En paralelo, para quienes no crucen la frontera, el municipio de Colón dispondrá el espacio comunitario Fe Conectada en el Centro para el Desarrollo de Colón, donde se transmitirá la ceremonia en directo a partir de las 9, lo que permitirá reunirse y seguir la misa en comunidad.

El itinerario pastoral por el país vecino iniciará en Montevideo e incluirá actividades en las localidades de Paysandú y Florida, en el marco de una agenda institucional y religiosa que posteriormente continuará con su desarrollo oficial en Argentina.

www.discofm.com.ar