Lo aprehendieron por tentativa de robo en una vivienda

En horas de la noche de este viernes, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico se constituyó en un inmueble deshabitado ubicado en calle Leguizamón al 200, a raíz de un aviso sobre la presencia de desconocidos en su interior.

Una vez en el lugar, los funcionarios constataron signos de forzamiento en una puerta ventana y, al inspeccionar la propiedad, encontraron a un hombre de 38 años oculto dentro de un placard. El mismo tenía en su poder una mochila con picaportes y perillas de grifería pertenecientes a la finca, además de herramientas varias.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, dispuso el secuestro de los elementos mencionados, como así también la aprehensión del ciudadano, quien fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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