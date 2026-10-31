Un presupuesto 2027 con equilibrio y prudencia para Feliciano

Este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibió de la Contadora Municipal, Camila Turinetto, el proyecto de Ley de Presupuesto Municipal para el año 2027, con un importe estimado de trabajo de $ 11.416.681.839,23.

«Guiados por proyecciones prudentes estimadas por la provincia y proyectadas por el gobierno nacional, plantados en un contexto económico difícil, nos manejamos con un criterio sensato a la hora de prever los gastos y los ingresos futuros», puntualizó al respecto Arévalo.

El proyecto pasará ahora al Honorable Concejo Deliberante, para su evaluación.

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