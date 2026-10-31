Una nueva jornada de Eco Canje promovió el reciclaje y la correcta disposición de residuos electrónicos

Durante la mañana de este viernes se realizó una nueva jornada de Eco Canje en la Plaza General Urquiza, sobre calle 25 de Mayo, con una importante participación de vecinos y vecinas que se acercaron para entregar distintos materiales reciclables.

En esta edición se destacó especialmente la recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), con una importante cantidad de equipos y dispositivos en desuso que fueron acercados por la comunidad para su correcta disposición. También se recibieron cartón, papel, metales, vidrio y botellas de amor.

Como parte de la iniciativa, quienes participaron pudieron llevarse plantines, botellas de agua, anotadores y otros obsequios, en reconocimiento a su compromiso con la separación de residuos y el cuidado del ambiente.

Estas jornadas forman parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de San José para promover hábitos responsables, recuperar materiales y evitar que residuos que requieren un tratamiento diferenciado terminen mezclados con los desechos comunes.

La participación de la comunidad es fundamental para avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos y construir, entre todos, una ciudad más comprometida con el cuidado ambiental.

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