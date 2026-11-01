Lo aprehenden por desobediencia judicial, violación de domicilio y daño

En horas del mediodía de este sábado, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico fue comisionado a una vivienda ubicada en calle Araujo Penón al 50, ante la presencia de un hombre que estaría incumpliendo medidas cautelares vigentes.
Al arribar al lugar, los funcionarios constataron que una ventana del baño se encontraba dañada, localizando en el interior del inmueble a un ciudadano de 41 años, quien registraba una restricción judicial vigente que le impedía acercarse a la propiedad, perteneciente a su madre.
Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso la detención del individuo y su traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
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