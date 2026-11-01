Se realizó el conversatorio «Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad» en Feliciano

En el marco de las acciones de promoción y cuidado de la salud mental, este viernes 30 de octubre se llevó adelante el conversatorio “Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad”, en la Casa del Bicentenario de San José de Feliciano.

La jornada estuvo destinada a toda la comunidad y tuvo como propósito generar un espacio de encuentro, diálogo, reflexión y sensibilización sobre la prevención del suicidio, brindando herramientas para reconocer situaciones de riesgo, fortalecer la escucha y promover el acompañamiento oportuno.

La iniciativa fue convocada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Dirección General de Salud Mental, el Programa Provincial de Prevención del Suicidio y la Municipalidad de San José de Feliciano.

Estos espacios de intercambio resultan fundamentales para fortalecer el compromiso comunitario, derribar prejuicios y comprender que la prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva, que requiere del compromiso de las instituciones, los equipos de salud, las familias y la sociedad en su conjunto.

Hablar, escuchar, acompañar y pedir ayuda también son formas de prevenir.

La salud mental es un derecho y construir una comunidad que cuide, acompañe y no juzgue es una tarea de todos.

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