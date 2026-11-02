El gobierno provincial convocó a paritaria a los gremios docentes

El Gobierno de Entre Ríos formalizó este lunes la convocatoria a las y los representantes de los gremios docentes de la provincia para reactivar la mesa de negociación salarial. El encuentro se llevará adelante el martes 10 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

El encuentro paritario se llevará a cabo el próximo martes 10 de noviembre a las 14 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

La convocatoria oficial responde a la decisión del Poder Ejecutivo de dar continuidad al ámbito paritario y mantener el canal de diálogo abierto con el sector educativo para consensuar pautas salariales que atiendan las necesidades del escalafón.

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