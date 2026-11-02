Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene sin alerta para toda la provincia

En el monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, persiste la situación de color verde para toda la provincia. En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad

Concordia

Altura del rio: 9.30 mts crece

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

Colón

Altura del rio: 5.56 mts estacionario

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Federación

Altura del rio: 2.85 mts crece

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0

Concepción del Uruguay

Altura del rio: 4.34 mts crece

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0



Gualeguaychú

Gualeguaychú 2.24 crece

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.14 crece

Altura de alerta 2.80 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

La Paz

La Paz 5.86 alerta crece

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0

Hernandarias

Hernandarias S/E

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Paraná

Paraná 4.40 crece

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Diamante

Diamante 4.74 crece

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria

Victoria 4.04 crece

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy

Ibicuy 0.80 crece

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

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