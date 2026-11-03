ANSES presentó el calendario de pagos del mes de noviembre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

• DNI terminados en 5: 16 de noviembre

• DNI terminados en 6: 17 de noviembre

• DNI terminados en 7: 18 de noviembre

• DNI terminados en 8: 19 de noviembre

• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2: 13 de noviembre

• DNI terminados en 3: 16 de noviembre

• DNI terminados en 4: 17 de noviembre

• DNI terminados en 5: 18 de noviembre

• DNI terminados en 6: 19 de noviembre

• DNI terminados en 7: 20 de noviembre

• DNI terminados en 8: 24 de noviembre

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2: 13 de noviembre

• DNI terminados en 3: 16 de noviembre

• DNI terminados en 4: 17 de noviembre

• DNI terminados en 5: 18 de noviembre

• DNI terminados en 6: 19 de noviembre

• DNI terminados en 7: 20 de noviembre

• DNI terminados en 8: 24 de noviembre

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre

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