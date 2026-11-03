El RENATRE aumenta la Prestación por Desempleo y eleva el monto máximo a $420.000

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) incrementó un 5% la Prestación por Desempleo a partir del 1° de noviembre. Con esta actualización, el monto máximo asciende a $420.000 y el mínimo, a $210.000.

“La actualización de la Prestación busca preservar el poder adquisitivo de este ingreso y sostener la cobertura destinada a las familias rurales que atraviesan una situación de desempleo. Desde el organismo trabajamos para que esta prestación represente un respaldo efectivo durante ese período y contribuya a brindar mayor previsibilidad frente a la pérdida del trabajo”, señaló Abel Guerrieri, presidente del RENATRE.

Por su parte, el director José Voytenco destacó: “La protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales debe estar presente también cuando se interrumpe su actividad laboral. Es importante seguir fortaleciendo esta cobertura para acompañar a las familias rurales”.

La medida fue aprobada por el Cuerpo Directivo del organismo en su reunión del 22 de octubre. Además del pago mensual, la prestación incluye cobertura médico-asistencial para la persona beneficiaria y su grupo familiar, asignaciones familiares y seguro de sepelio. También brinda la posibilidad de participar en capacitaciones para fortalecer las competencias laborales y favorecer la reinserción en el empleo.

En este contexto, el organismo lanzó recientemente el Programa de Empleo Rural (PER), un servicio gratuito que está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. 

Los trabajadores residentes de zonas desfavorables recibirán un incremento adicional: un 20% más en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y un 10% más en Neuquén y Río Negro.

El trámite puede iniciarse a través de WhatsApp Pampa al 11 2279-0400. Para recibir asistencia, las personas interesadas pueden acercarse a las delegaciones (https://www.renatre.org.ar/delegaciones/), agencias RENATRE y Bocas de Entrega y Recepción (BER), o llamar de forma gratuita al 0800-777-7366.

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