Entre Ríos monitorea la situación hídrica y mantiene una alerta amarilla para toda la provincia

En el monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, persiste  una alerta de color amarillo para toda la provincia. En el departamento La Paz se indica alerta por la altura del río, y al momento no se registran personas evacuadas ni autoevacuadas en el territorio provincial.  

Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene una alerta de color amarillo para toda la provincia, la misma es emitida por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad
Concordia
Altura del rio: 9.04 mts baja
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts

Colón
Altura del rio: 5.60 mts estacionario
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Federación
Altura del rio: 2.85 mts crece
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0


Concepción del Uruguay
Altura del rio: 4.35 mts estacionario
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0


Gualeguaychú
Gualeguaychú 2.28 baja
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.14 crece
Altura de alerta 2.16 mts
Altura de evacuación 3.10 mts

La Paz
La Paz 5.86 alerta crece
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0

Hernandarias
Hernandarias S/E 
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts

Paraná
Paraná 4.44 crece 
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0


Diamante
Diamante 4.79 estacionario
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria
Victoria 4.07 estacionario
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy
Ibicuy 0.80 estacionario
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

El RENATRE aumenta la Prestación por Desempleo y eleva el monto máximo a $420.000

ANSES presentó el calendario de pagos del mes de noviembre

Asueta destacó la decisión de Frigerio de reclamar por los excedentes de Salto Grande

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →