La Municipalidad de Feliciano avanza en la plantación de árboles en el volcadero para mejorar el entorno ambiental

En el marco del plan integral de mejora y saneamiento del volcadero municipal, la Municipalidad de San José de Feliciano continúa con las tareas de arbolado y mitigación ambiental en las áreas recuperadas (achicadas) del predio.

​Esta etapa del programa, que llevara muchos meses, se contempla la forestación de los sectores donde se ha logrado achicar el espacio ocupado por los residuos, así como la creación de una cortina arbolada en el perímetro. Esta barrera verde vegetal cumplirá la función clave de contener el vuelo de bolsas plásticas y livianas hacia zonas adyacentes, reduciendo sensiblemente el impacto visual y la contaminación en los alrededores.

​La iniciativa forma parte de un plan sostenido de gestión ambiental que demandará varios meses de trabajo continuo, enfocado en recuperar terrenos, proteger los ecosistemas locales y garantizar una mejor calidad de vida para toda la zona.

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