Lo aprehendieron por resistirse a la autoridad

En las primeras horas de este martes, personal del Comando Radioeléctrico debió acudir a un domicilio de calle Paysandú al 600 de la ciudad de Colón, tras recibir un llamado que alertaba sobre un altercado entre residentes. Según lo manifestado por los damnificados, las desavenencias se habrían originado a raíz de ruidos molestos en la zona.

Durante el procedimiento, un residente del lugar en aparente estado de ebriedad intentó abalanzarse sobre los denunciantes, por lo que fue rápidamente contenido por la comitiva policial y trasladado a la dependencia oficial para su correcta identificación, recuperando luego su libertad.

Poco después, el implicado de unos 40 años, regresó al lugar, arrojó un elemento contundente hacia la vivienda de los damnificados y, ante una nueva intervención policial, profirió insultos e intentó agredir físicamente a los funcionarios actuantes.

El hecho fue informado a la Unidad Fiscal en turno, desde donde se dispuso la inmediata aprehensión del ciudadano quien quedó alojado en dependencia policial por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad.

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