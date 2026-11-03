Termas Colón celebró sus 30 años con un emotivo reconocimiento a su historia e inaugurando nuevas obras

El Complejo Termal de Colón conmemoró el histórico alumbramiento del agua termal, ocurrido el 2 de noviembre de 1996. Autoridades municipales y provinciales, representantes de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, trabajadores y referentes de la comunidad participaron de una celebración que puso en valor el trabajo colectivo, las mejoras realizadas y los desafíos del turismo para los próximos años.

La ciudad de Colón vivió este lunes 2 de noviembre una jornada especialmente significativa con la celebración del 30.º aniversario del Complejo Termal, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y un símbolo del desarrollo que experimentó la actividad a lo largo de las últimas décadas.

El acto conmemorativo se desarrolló en las instalaciones del complejo y reunió al intendente José Luis Walser; al secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; al secretario de Desarrollo Humano y vocal de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, Juan Pablo Villalba; y al secretario de Turismo de Entre Ríos y presidente del Ente Mixto de Turismo provincial, Jorge Satto.

También participaron la presidenta de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, Estela Lanchez, integrantes del Directorio, el jefe operativo de Termas Colón, Sebastián García, funcionarios, autoridades, trabajadores, representantes de instituciones y referentes del sector turístico.

La ceremonia permitió recorrer la historia del complejo, reconocer a quienes hicieron posible su creación y destacar el proceso de renovación que acompaña su proyección hacia el futuro.

Un acontecimiento que transformó la historia turística de Colón

El 2 de noviembre de 1996 quedó grabado en la memoria de los colonenses. Aquella noche, el alumbramiento del agua termal representó la concreción de un proyecto impulsado con esfuerzo, planificación y el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad.

El acontecimiento marcó un punto de inflexión para una ciudad cuya actividad turística estaba tradicionalmente vinculada con las playas y la temporada de verano.

La incorporación del termalismo permitió ampliar las posibilidades de recreación y bienestar, fortalecer la actividad turística durante todo el año y contribuir al crecimiento de servicios, comercios y emprendimientos vinculados con el sector.

Treinta años después, Termas Colón continúa siendo uno de los espacios más representativos de la identidad turística local.

Walser destacó el legado de quienes hicieron posible el proyecto

Durante su intervención, el intendente José Luis Walser resaltó el significado histórico del complejo y sostuvo que su importancia trasciende la actividad turística.

El Presidente Municipal expresó que Termas Colón representa la identidad de la comunidad y constituye un ejemplo de lo que puede lograrse cuando existen planificación, compromiso y una visión de desarrollo compartida.

Walser realizó un reconocimiento especial a los pioneros que impulsaron el proyecto y a quienes, desde distintas responsabilidades institucionales, contribuyeron a su continuidad.

Asimismo, destacó el trabajo del Directorio de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones y las decisiones de inversión adoptadas para mejorar la infraestructura y proyectar el crecimiento del complejo.

En ese sentido, vinculó la experiencia de Termas Colón con los objetivos de desarrollo de largo plazo de la ciudad, que incluyen el fortalecimiento del turismo, la internacionalización del destino y la generación de nuevas oportunidades productivas.

La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, protagonista de la evolución del complejo

Uno de los ejes centrales de la celebración fue el reconocimiento a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Colón, institución propietaria y administradora del complejo termal.

La presidenta del organismo, Estela Lanchez, compartió un mensaje de agradecimiento a quienes formaron parte de esta historia y destacó que Termas Colón representa mucho más que un espacio de aguas termales.

Subrayó su importancia para el trabajo, el turismo y el desarrollo de la ciudad, además del compromiso cotidiano de quienes cuidan y sostienen las instalaciones.

Por su parte, Juan Pablo Villalba compartió un recuerdo personal de aquella jornada de noviembre de 1996, cuando, siendo niño, se acercó junto a su familia al predio tras escuchar las sirenas que anunciaban el histórico alumbramiento.

A partir de esa experiencia, destacó el valor de las políticas públicas sostenidas a través del tiempo y el compromiso de distintas generaciones de dirigentes, trabajadores e instituciones.

Villalba también reconoció el papel desempeñado por la Caja Municipal durante la evolución del complejo, particularmente en su consolidación como una propuesta turística reconocida por la calidad de sus servicios.

Renovación, infraestructura y nuevas experiencias

El aniversario encuentra a Termas Colón atravesando una etapa de modernización y fortalecimiento de sus instalaciones.

Entre las mejoras impulsadas durante el último período se destacan la renovación de las piscinas L y Diamante, los trabajos de construcción del nuevo acceso al complejo y las intervenciones de mantenimiento integral del parque acuático.

Estas acciones forman parte de una política de inversiones orientada a mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la seguridad y brindar nuevas experiencias a quienes visitan el predio.

A ello se suman los proyectos de ampliación de espacios recreativos y las propuestas que permiten diversificar la oferta termal.

En el marco de los festejos, el programa institucional contempló la presentación de una nueva identidad visual y un nuevo sitio web del complejo, junto con un reconocimiento conmemorativo de sus 30 años de historia.

El equipo humano, protagonista de la experiencia termal

El jefe operativo de Termas Colón, Sebastián García, dedicó gran parte de su intervención a reconocer a los trabajadores del complejo y de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones.

A través de una emotiva comparación con una gran familia, destacó la labor de los equipos de mantenimiento, administración, atención al público, limpieza, guardavidas, recreación y demás servicios.

García señaló durante su discurso que alrededor de 300.000 personas pasan anualmente por el predio, una responsabilidad que requiere el trabajo coordinado de todos los sectores.

El funcionario resaltó que detrás de cada experiencia turística existe un equipo humano comprometido con brindar una atención de calidad y hacer que cada visitante se lleve un buen recuerdo de Colón.

El turismo termal como motor de desarrollo regional

El secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, destacó la importancia del termalismo para superar la estacionalidad turística y fortalecer la oferta de experiencias durante todo el año.

En su intervención, reconoció especialmente el trabajo del Directorio de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones y su participación en los espacios de articulación con instituciones del sector turístico.

Además, vinculó el futuro del complejo con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2026–2036 de Tierra de Palmares, que propone profundizar la diversificación de productos turísticos, mejorar la calidad de los servicios y avanzar hacia nuevos mercados.

Escher destacó la necesidad de fortalecer la llegada de visitantes internacionales, especialmente desde Uruguay, Paraguay y Brasil.

Por su parte, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, felicitó a la comunidad colonense y reconoció el papel que desempeñó el termalismo en la consolidación de Entre Ríos como destino turístico durante las cuatro estaciones.

El funcionario provincial destacó el posicionamiento de Colón, el desarrollo de su oferta hotelera, gastronómica y recreativa, y el trabajo de cooperación que impulsa la microrregión Tierra de Palmares.

Treinta años de historia y un futuro por construir

La celebración incluyó momentos de reconocimiento institucional, propuestas artísticas y espacios de encuentro entre autoridades, trabajadores e invitados.

El aniversario permitió poner en valor el recorrido histórico de Termas Colón, la importancia del esfuerzo colectivo y las inversiones que acompañan su desarrollo.

A tres décadas del alumbramiento del agua termal, el complejo continúa representando una parte fundamental de la identidad colonense y uno de los grandes motores de la actividad turística local.

Con una mirada puesta en la calidad, la innovación y la apertura hacia nuevos mercados, Colón celebra sus 30 años de historia termal reafirmando el compromiso de seguir creciendo.

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