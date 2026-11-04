Aprehensión de un hombre tras desobedecer medidas judiciales y resistirse a la autoridad en el marco de un hecho de violencia

En horas de la noche de este martes, personal policial acudió de urgencia a una finca ubicada sobre calle 25 de Mayo de la ciudad de Colón. En el lugar, los efectivos actuantes, constataron la presencia de un individuo de 35 años, quien estaría infringiendo deliberadamente las medidas cautelares de restricción dispuestas por el Juzgado de Familia, con respecto a su ex pareja.

Al momento de efectivizar el procedimiento, el sindicado adoptó una postura renuente, trabándose en férrea oposición y resistiéndose activamente al accionar en curso. Ante dicha tesitura hostil, se puso en conocimiento de la situación al fiscal en turno, Dr. Alejandro Perroud, quien, tras interiorizarse de los pormenores, impartió directivas precisas ordenando la inmediata aprehensión del causante y la instrucción de las actuaciones pertinentes.

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