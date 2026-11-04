El Municipio de Feliciano continúa avanzando en el mejoramiento de caminos vecinales del ejido

Gracias a que las condiciones climáticas acompañan, los equipos municipales felicianeros continúan trabajando a paso firme en la zona sur de la ciudad.

​En los últimos días, se han realizado tareas de reacondicionamiento y perfilado profundo en calles que requerían una intervención integral, logrando avanzar en más de 600 metros de trazado.

Lo que se viene

Este plan de mantenimiento no se detiene. Desde el Municipio de San José de Feliciano se informa que se seguirá abarcando cada una de las calles vecinales y caminos del ejido que necesitan reparaciones, garantizando el mantenimiento correspondiente para avanzar posteriormente con las tareas de enripiado, tiempo mediante.

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