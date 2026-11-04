Incautaron un arma de fuego e identificaron al agresor en el marco de una situación de violencia

La rápida respuesta del personal policial ante un llamado de emergencia en un domicilio de la ciudad de Colón permitió neutralizar una agresión contra una mujer, resguardar a la víctima y retirar de circulación un arma de fuego.

El hecho ocurrió en las últimas horas de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Tratado del Pilar al 800, en el marco de un conflicto de pareja en pleno desarrollo.

Al arribar al lugar, los uniformados asistieron de inmediato a la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su concubino. En el procedimiento, el personal policial logró el secuestro de un revólver calibre .38 que se encontraba en poder del agresor.

De lo actuado se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Colón, la cual dispuso el formal secuestro del armamento y la correcta identificación del ciudadano involucrado, quien quedó supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes.

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