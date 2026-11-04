La provincia se encuentra en situación meteorológica verde

En continuidad con el monitoreo de la situación hídrica y meterorológica llevada adelante por el gobierno provincial, se informó que este miércoles Entre Ríos se encuentra en situación verde. Por tanto, no rigen alertas meteorológicos que impliquen riesgos. Tampoco se registran personas evacuadas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones.

Asimismo, se informó que rige una situación verde para todo el territorio, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad:

Concordia

Altura del río: 8.39 mts baja .

. Altura de alerta: 11.00 mts.

Altura de evacuación: 12.50 mts.

Colón

Altura del río: 5.48 mts baja .

. Altura de alerta: 7,10 mts.

Altura de evacuación: 7.90 mts.

Federación

Altura del río: 2.80 mts estacionario .

. Altura de alerta: 3.90 mts.

Altura de evacuación: 4.20 mts.

Concepción del Uduguay

Altura del río: 4.30 mts baja .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Altura de evacuación: 6.30 mts.

Gualeguaychú

Gualeguaychú: 2.60 mts crece .

. Altura de alerta: 3.50 mts.

Altura de evacuación: 3.80 mts.

Boca Gualeguaychú: 2.54 mts crece .

. Altura de alerta: 2.16 mts.

Altura de evacuación: 3.10 mts.

La Paz

Altura del río: 5.86 mts alerta – crece .

. Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Hernandarias

Altura del río: S/E .

. Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

Paraná

Altura del río: 4.49 mts crece .

. Altura de alerta: 4.70 mts.

Altura de evacuación: 5.00 mts.

Diamante

Altura del río: 4.84 mts crece .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Altura de evacuación: 5.50 mts.

Victoria

Altura del río: 4.12 mts estacionario .

. Altura de alerta: 4.60 mts.

Altura de evacuación: 4.90 mts.

Ibicuy

Altura del río: 1.00 mts baja .

. Altura de alerta: 2.00 mts.

Altura de evacuación: 2.30 mt

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