San José trabaja junto al Observatorio Económico provincial para fortalecer la medición estadística del turismo

En la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano de San José se llevó adelante una reunión de trabajo con representantes del Observatorio Económico de la Provincia de Entre Ríos, encabezada por la secretaria del área, Anabella Lubo, junto a su equipo técnico y representantes de los establecimientos de alojamiento turístico seleccionados para participar de la iniciativa.

El encuentro tuvo como objetivo establecer una metodología de trabajo conjunta para la recolección y el análisis de datos durante la próxima temporada de verano, dando continuidad a un proceso de articulación que busca sostenerse en el tiempo y avanzar hacia la armonización de los criterios utilizados para la elaboración de estadísticas turísticas.

Durante la reunión se presentó la modalidad de trabajo, las encuestas que se implementarán, el cronograma de relevamiento y los distintos estudios previstos. Entre ellos se encuentran el análisis de la demanda turística, la caracterización de la oferta y la evaluación de los diferentes impactos económicos y sociales que genera la actividad en el destino.

Asimismo, se presentó la plataforma BIN, una herramienta propuesta por el Observatorio Económico para facilitar la participación de los distintos actores involucrados y acompañar el proceso de recopilación y sistematización de información.

Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer la generación de estadísticas confiables y comparables, que permitan conocer con mayor precisión el comportamiento de la actividad turística. Contar con información sistematizada resulta fundamental para evaluar resultados, identificar tendencias y orientar la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el sector privado.

De esta manera, San José continúa fortaleciendo el trabajo articulado con los organismos provinciales y el sector turístico local, promoviendo una planificación basada en datos y en el conocimiento de la realidad del destino.

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