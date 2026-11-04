Este miércoles 4 de noviembre en la Esc. Técnica N° 6 «Juan F. A. Forclaz» se realizó la última Comisión Gral. del Concejo Deliberante Estudiantil edición 2026.

En la misma los ediles estudiantiles trabajaron sobre los siguientes temas:

Nota 144/2026 del Bloque Bordó, acerca de un proyecto de ordenanza sobre la regulación de los monopatines eléctricos. Al respecto se firmó despacho a favor.

Nota 149/2026 del Bloque Artesanal, sobre un proyecto de ordenanza para la creación del Programa Solidario Juvenil en la ciudad se San José. La misma obtuvo despacho favorable.

Cabe destacar que la última Sesión Ordinaria del C.D.E se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre a las 9 de la mañana en la Sala de Sesiones «Alejo Peyret» del Honorable Concejo Deliberante de San José.

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