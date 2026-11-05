Allanaron domicilios en Villaguay, secuestraron elementos probatorios y detuvieron a un sospechoso tras investigación por ilícitos en Villa Elisa

En el marco de un legajo judicial que tramita la Unidad Fiscal de Colón, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón, con la colaboración de la departamental Villaguay, llevó a cabo una serie de procedimientos que permitieron avanzar sustancialmente en el esclarecimiento de hechos ilícitos cometidos en Villa Elisa.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de sendas denuncias radicadas a fines de octubre, mediante las cuales se alertaba sobre la sustracción de diversos elementos desde el interior de camionetas estacionadas en la vía pública. A partir de allí, el personal policial abocado al caso desplegó un minucioso relevamiento y análisis de indicios, labor técnica que posibilitó individualizar a los presuntos autores y aportar el material probatorio suficiente para que el Juzgado de Garantías de Colón otorgara los correspondientes mandamientos de allanamiento y requisa domiciliaria.

Posteriormente, las comitivas llevaron a cabo tres registros domiciliarios; en dos de las fincas se logró el secuestro de un importante volumen de elementos vinculados de manera directa con la causa investigada.

En paralelo, como resultado de las tareas de campo y seguimiento desplegadas, se logró localizar en la vía pública a uno de los principales sospechosos del hecho. En dicho lugar se procedió de manera inmediata a su detención y puesta a disposición de la justicia, siendo posteriormente trasladado y alojado en la sede de la Jefatura Departamental Colón.

www.discofm.com.ar