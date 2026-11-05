El Municipio de Feliciano continúa avanzando con la colocación de baldosas y la reconstrucción de veredas en calle San Martín

En la mañana de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al secretario de Obras Públicas del municipio, Arq. Sergio Arévalo, recorrió los avances en los trabajos de infraestructura que se llevan adelante sobre calle San Martín.

​»Durante la inspección, observamos el ritmo de colocación de las nuevas baldosas, una labor que forma parte del plan integral de reconstrucción y puesta en valor de las aceras de la zona», manifestó al respecto el presidente municipal.

​Gracias a las condiciones climáticas favorables de los últimos días, las tareas progresan a un ritmo sostenido. Esta obra busca mejorar la transitabilidad, brindar mayor seguridad a los peatones y optimizar el entorno urbano para vecinos y comerciantes del sector.

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