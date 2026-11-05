Frigerio reunió a su gabinete para repasar los principales temas de gestión

El gobernador Rogelio Frigerio presidió este miércoles una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se abordaron distintos temas vinculados con la gestión provincial, el avance del plan de obras, las acciones preventivas ante el fenómeno El Niño y las políticas de salud mental.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; además de ministros y secretarios.

Tras la reunión, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, precisó que uno de los temas abordados fue la reciente inauguración del centro de día de salud mental en Diamante. Al respecto, destacó que se trata de «una acción más en la política de salud mental que lleva adelante el gobierno provincial».

Asimismo, indicó que se repasó la marcha y ejecución del plan de obras provincial, junto con las tareas preventivas y el seguimiento de las acciones previstas ante el fenómeno El Niño. También se abordaron cuestiones vinculadas a la administración del Estado, la planificación presupuestaria y la agenda legislativa.

Por otro lado, Boleas invitó a participar de la entrega del premio El Sauce al conductor Santiago Miguel Rinaldi, que se realizará este jueves a las 21, en el Centro Cultural La Vieja Usina. Se trata de la segunda edición de esta distinción, cuyo primer reconocimiento fue otorgado el año pasado a Roberto Romani.

Finalmente, el ministro señaló que el gobernador reiteró a los integrantes del gabinete la importancia de «realizar el seguimiento estricto de todas las líneas de acción que tenemos que llevar adelante» y estar «permanentemente haciendo un seguimiento para poder lograr la mayor ejecución posible de todas las políticas implementadas».

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