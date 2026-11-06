Siniestro vial con lesiones graves en Colón

En la tarde de este viernes, personal policial intervino a raíz de un siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Alvear, entre Alberdi y Paso de los Andes.

Por razones que se tratan de establecer, un ciudadano de 66 años, de nacionalidad uruguaya, quien transitaba a bordo de una motocicleta marca Yumbo, modelo Max 110 cc, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón. Tras la atención médica de rigor, se determinó que sufrió lesiones de carácter grave (luxo fractura de tobillo).

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