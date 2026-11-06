Tras intensas tareas, trasladan a Colón al segundo detenido por robos a camionetas en Villa Elisa

Como resultado las continuas tareas de investigación y seguimiento que se lleva adelante desde Jefatura Departamental Colón para el esclarecimiento de ilícitos perpetrados en la región, en la jornada de este jueves, se dio cumplimiento a una medida dispuesta por la Magistratura actuante que derivó en el traslado de un joven de 18 años desde la ciudad de Villaguay hacia la ciudad de Colón.

La diligencia se encuentra directamente vinculada a la causa instruida a raíz de una serie de sustracciones ejecutadas bajo la modalidad de apertura de camionetas en la vía pública de la ciudad de Villa Elisa. Cabe recordar que en el marco de dicho legajo, ya se habían concretado previamente una serie de allanamientos domiciliarios donde se logró el formal secuestro de gran cantidad de elementos, sumado a la aprehensión del primer sospechoso de la maniobra delictiva.

En estricto cumplimiento de lo dictaminado por la Unidad Fiscal de Colón, una comisión oficial abocada a las tareas de campo se desplazó hacia la localidad vecina a fin de materializar la custodia y efectivizar el trasbordo del segundo imputado, sobre quien pesaba el correspondiente pedido de detención y fue localizado gracias a la valiosa colaboración de los efectivos de la Departamental Villaguay. Actualmente se encuentra alojado en dependencia policial y a disposición de la justicia.

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