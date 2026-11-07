Con un fuerte llamado a la unidad, la militancia del PJ se reunió en San José de Feliciano junto a Gustavo Bastián

En una jornada signada por el fervor militante, el respeto y la construcción de consensos, la Casa Partidaria del Partido Justicialista de San José de Feliciano fue sede de un nutrido encuentro que congregó a intendentes de la región, ex intendentes, presidentes de juntas de gobierno y dirigentes locales y departamentales, presidenta del PJ provincial, entre otros militantes. 

​La actividad contó con la presencia central de Gustavo Bastián, quien se encuentra recorriendo la provincia como uno de los posibles precandidatos a la gobernación por el peronismo entrerriano, llevando una propuesta de diálogo y articulación en cada rincón del territorio.

​Durante el encuentro, las y los referentes dirigentes coincidieron en la necesidad imperiosa de consolidar la unidad del espacio para hacer frente al verdadero adversario: las políticas de corte derechista que dañan el tejido social, golpean la economía de las familias y vulneran derechos conquistados.

​»El verdadero adversario no está entre nosotros; el adversario son las políticas que le hacen mal a la gente. La salida es con más peronismo, con trabajo conjunto y poniendo siempre por delante la dignidad de nuestro pueblo», se destacó durante los discursos de la jornada.

​En ese marco, se reafirmó el compromiso de trabajar colectivamente para devolverle tanto a las familias felicianeras como al conjunto de las y los entrerrianos la calidad de vida que merecen, a través de una gestión, la  justicia social, desarrollo local y representación federal.

​El encuentro concluyó con un clima de construcción donde participaron grupos de La Paz, Federal, San Gustavo, San José, entre otras localidades, con espíritu constructivo y entusiasmo militante, consolidando a San José de Feliciano como un punto clave en el camino de articulación política del peronismo provincial.

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