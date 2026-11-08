Actuaciones policiales luego de la localización de un automóvil reportado como sustraído

En horas de la noche de este sábado, personal dependiente de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal intervino en un hecho calificado prima facie como sustracción automotor, luego de recepcionarse una alerta radial emitida por la Sala de Monitoreo y Videovigilancia.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el aviso daba cuenta de la desaparición de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, el cual se encontraba estacionado.

Con los datos de la unidad, los efectivos abocados al patrullaje preventivo implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona. Minutos más tarde, una patrulla logró avistar un rodado de idénticas características transitando en la intersección de las calles Moreno y Cot.

Tras hacer detener la marcha del vehículo y proceder a la identificación de su ocupante, los efectivos actuantes constataron que al volante se hallaba un joven de 15 años de edad, quien resultó ser hijo del titular registral. Según se pudo establecer preliminarmente, el menor habría abordado y puesto en circulación el automóvil sin el debido consentimiento de su progenitor.

El suceso fue informado de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias de rigor para estos casos. En ese marco, se ordenó la restitución del rodado a su legítimo propietario, quien se hizo presente en el lugar del procedimiento para posteriormente formalizar la entrega y continuar con los trámites correspondientes.

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